AGI – Il tentativo del governo nel difficile negoziato in corso è quello di assicurare la creazione di una società della “rete a banda larga” con un forte ruolo pubblico, per realizzare la transizione rapida alla fibra, dando vita ad una infrastruttura indipendente, che assicuri quindi a tutti gli operatori di mercato l’accesso agli utenti finali in modo paritario. Lo riferiscono fonti Mef.

La costituzione di una società separata della rete da parte di Tim è un passaggio rilevante e opportuno, che il Governo auspica possa collocarsi in un percorso volto alla costituzione di una rete aggregata indipendente.

L’articolo Tlc, Gualtieri: “Banda larga sia indipendente con controllo condiviso” proviene da Notiziedi.

