TMW – Juve-Napoli, riunione straordinaria della FIGC: lo scenario

Tramite i propri social la Juve ha annunciato che questa sera scenderà in campo mentre il Napoli non è partito alla volta di Torino. La squadra partenopea è stata bloccata da una decisione dell’ASL che vuole evitare un nuovo caso Genoa. Nella rosa della squadra di De Laurentiis sono al momento presenti due calciatori positivi al Coronavirus. Andrà presa una decisione importante su Juve-Napoli che potrebbe arrivare solo dalla FIGC pronta ad agire al posto della Lega Serie A.

Juve-Napoli, la riunione della FIGC

La Lega, nella serata di ieri, ha annunciato che la sfida resta in programma. Una condizione che, vista la posizione del Napoli, costerebbe il 3-0 a tavolino e quindi sconfitta per i partenopei senza giocare. De Laurentiis ha già scritto agli organi del calcio italiano che, però, al momento sembrano essere in attesa di una decisione proprio della FIGC. Quest’ultima ha indetto una riunione straordinaria per definire cosa debba davvero accadere adesso alle due squadre. Come riferisce il portale online Tuttomercatoweb.com, la soluzione al vaglio è quella di rinviare la partita ma tutte le opzioni sono al vaglio dei consiglieri proprio in questi minuti.

