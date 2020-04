TMW – Milik nel mirino dello Schalke04: pronta la prima offerta. Distanza economica con il Napoli

Nella prossima finestra di mercato, il Napoli dovrà risolvere, su tutti, il rebus in attacco. Il polacco Arek Milik ha, infatti, il contratto in scadenza fissata per il mese di giugno 2021. Situazione che preoccupa la società in quanto un mancato rinnovo potrebbe costringere la società a perderlo addirittura a parametro zero. Per questo motivo si cerca una soluzione nel rinnovo di contratto, pista difficile ed impervia vista la richiesta di ingaggio pari a 5 milioni di euro fatta dall’entourage. O nella cessione in questa sessione di mercato ma con la valutazione che potrebbe abbassarsi vista l’emergenza Coornavirus. Il calciatore ha numerose società sulle sue tracce. In Italia in particolare c’è il Milan. In Europa, invece, nelle ultime ore si è inserito lo Schalke04.

La trattativa

Secondo quanto riportato dal portale TMW, la Bundelisga è sempre più vicina alla ripresa e le società studiano le mosse in vista del futuro. Tra questi c’è anche lo Schalke04 sulla cui lista ci sarebbe anche il nome di Arek Milik. Per l’attaccante sembrerebbe essere pronta anche una prima offerta da 25 milioni di euro. Una cifra distante dalle richieste di De Laurentiis che valuta il calciatore almeno 35 milioni. Il club tedesco attende, quindi, i prossimi sviluppi. Nel caso in cui non si dovesse più poter scendere in campo, il valore potrebbe scendere drasticamente. In questi giorni è già stata fatta, infatti, una prima svalutazione in quanto il valore del calciatore, prima dell’emergenza, sfiorava quota 40 milioni di euro.

