Today at Home: Apple pubblica un nuovo video per insegnare ad usare GarageBand

A causa dell’attuale pandemia di coronavirus, tutti gli Apple Store nel mondo sono chiusi, ma nonostante ciò Apple ha creato la versione “casalinga” della sua iniziativa Today at Apple, per far si che gli utenti possano creare anche da casa.

Chiamata Today at Home, il nuovo programma sostituisce le popolari sessioni Today at Apple ospitate nei suoi negozi al dettaglio. Il nuovo sito Web dedicato presenta progetti creativi creati da professionisti dalle sedi di Apple Store in tutto il mondo,

