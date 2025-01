Todde assicura: “Sentiti Conte e Schlein, vado avanti: la maggioranza è coesa”

ROMA – “La coalizione è coesa, mi ha fatto tantissimo piacere respirare la solidarietà della mia maggioranza. In queste ore ho ricevuto centinaia di messaggi, e anche oggi abbiamo dimostrato di essere ‘noi’, ribadendo lo slogan della campagna elettorale”.

Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un punto stampa dopo la conferenza urgente dei capigruppo di maggioranza, convocata stamane per discutere sul caso della decadenza della stessa governatrice in seguito all’ordinanza del collegio di garanzia della Corte d’appello.

“Ho sentito Giuseppe Conte ed Elly Schlein – fa sapere Todde – e chiaramente ho il supporto della mia forza politica, e di tutte le forze politiche della mia maggioranza”.

Tornando all’ordinanza, “è un atto amministrativo- ribadisce la governatrice- i miei avvocati si opporranno in tutte le sedi disponibili. Dimostreremo le nostre ragioni”.

Diverso per la governatrice “è il discorso politico: noi siamo una maggioranza legittimata che ha il dovere di governare per i sardi, e questo continueremo a farlo fino a quando non ci saranno atti definitivi. Lo dico in maniera forte e chiara: non voglio che i sardi pensino che questa vicenda ci possa distrarre”.

