Tokyo2020 verso rinvio: il Cio deciderà entro un mese

La decisione del Comitato olimpico internazionale sui Giochi di Tokyo 2020 arriverà entro quattro settimane. Con un lungo comunicato al termine della riunione odierna dell’Esecutivo, organizzata in videoconferenza vista l’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, il Cio ha ufficializzato quanto era nell’aria già da qualche giorno: nonostante i preparativi per l’Olimpiade procedano con l’obiettivo di essere pronti per il 24 luglio, a Losanna stanno studiando da giorni l’eventuale alternativa. Al momento, però, il Cio ha una sola certezza: “La cancellazione dei Giochi non risolverebbe alcun problema e non aiuterebbe nessuno, pertanto non è nella nostra agenda”, ha spiegato il presidente Thomas Bach in una lettera inviata agli atleti di tutto il mondo.

