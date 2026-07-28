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Tom Cruise, la figlia Suri rinuncia al cognome

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(Adnkronos) –
Suri Cruise, nata dal matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, ha rinunciato legalmente al cognome del padre. Come riportano ‘People’ e ‘PageSix’, la figlia dei due attori oggi si chiama Suri Noelle, adottando il secondo nome della madre. Studentessa alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania, Suri si sarebbe registrata alle liste elettorali della contea di Allegheny proprio come Suri Noelle. Il cambio, però, risalirebbe già al 2024, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi. 

Cruise e Holmes si sono sposati nel novembre 2006 e nello stesso anno è nata la loro unica figlia. Il divorzio è arrivato nel 2012: da allora Suri sarebbe stata affidata esclusivamente alla madre, mentre il padre si sarebbe limitato alle spese del mantenimento. Una distanza, quella tra padre e figlia, che avrebbe portato all’inevitabile epilogo del cambio di cognome. Cruise e Suri non avrebbero rapporti da circa dieci anni. Nel dicembre 2024, Holmes ha affrontato pubblicamente le speculazioni sul legame tra padre e figlia, smentendo le indiscrezioni secondo cui la ragazza avrebbe ereditato un fondo fiduciario da Cruise al compimento dei 18 anni. “Completamente falso”, aveva scritto la star di ‘Dawson’s Creek’. 

Suri non è la prima ‘figlia di’ a rinunciare al cognome del padre. Prima di lei, Shiloh – la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt – ha scelto di adottare il cognome della madre al compimento dei 18 anni. 

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