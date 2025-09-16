martedì, 16 Settembre , 25

Brasile, Bolsonaro ricoverato d’urgenza dopo un malessere

(Adnkronos) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 settembre

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Fedez a La Zanzara, Cruciani: “Chiara Ferragni è nel palazzo”

(Adnkronos) - "C'è un giallo che dobbiamo risolvere..."....

Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione

(Adnkronos) - Avrebbe difeso l'Idf durante la lezione...
tomasi:-aumento-irpef-prova-il-fallimento-della-sanita-in-toscana
Tomasi: aumento Irpef prova il fallimento della sanità in Toscana

Tomasi: aumento Irpef prova il fallimento della sanità in Toscana

Video NewsTomasi: aumento Irpef prova il fallimento della sanità in Toscana
Redazione-web
Di Redazione-web

“Si sarebbe dovuto intervenire sugli sprechi”

Firenze, 16 set. (askanews) – “L’aumento dell’addizionale regionale Irpef è la prova del fallimento della tenuta dei conti della sanità” toscana e del non essere riusciti “a intervenire su centinaia di sprechi che potrebbero essere evitati per trasformarli in servizi”. Lo ha detto il candidato presidente per il centrodestra alle Regionali in Toscana, Alessandro Tomasi, a margine del primo confronto tra candidati, che si tiene nella sede della Cisl a Firenze.”Per quanto riguarda il lavoro delle imprese, lo dico ormai da più di un anno, è la questione principale della Toscana: c’è il rischio della deindustrializzazione, il rischio della perdita della manifattura -ha aggiunto Tomasi- Ci sono 44 mila posizioni aperte che vengono ricercate dalle aziende, con anche manodopera formata, e che non si riescono a trovare. Il lavoro è benessere, non perdere la manifattura è prioritario, anzi aumentarla, consolidarla e attrarla da fuori è la sfida dei prossimi anni”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.