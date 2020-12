Tommasi controcorrente: “Non possiamo sostituirci a chi difende la salute pubblica, giusto che la partita si rigiochi!”

Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Tommasi ha detto la sua sul caos Juve-Napoli, la partita non giocata e rinviata dal Collegio di Garanzia dello Sport (che ha ribaltato ben due gradi di giudizio). Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Le considerazioni di Tommasi su Juve-Napoli

“Difficile discutere su una sentenza non avendo, noi, gli elementi per poter decidere a differenza di quanto fatto dal giudice. Il virus ha condizionato tutti – prosegue Tommasi – ed è francamente difficile mettersi nei panni di chi deve tutelare la salute pubblica. Certo, ci sono dei casi in cui è necessario intervenire, ma per come la vedo io è sempre meglio che le partite si giochino e che sia il campo a decidere”.

