Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Calciatori Italiani, ha rilasciato un’intervista telefonica ai microfoni dell’ANSA. L’ex calciatore ha parlato così della possibilità concreta di non riprendere il campionato.

Tommasi: “Prendiamo atto che la stagione può essere terminata qui”

“Domani sul tavolo abbiano un elemento in più rispetto alle scorse settimane perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c’è. E’ normale ora pensare agli aspetti burocratici di una conclusione di questo tipo: sportivamente e contrattualmente. Sulla situazione della Juventus non siamo intervenuti, non ce n’era motivo: lo stesso Chiellini è nostro consigliere, non ci sono stati diverbi o disaccordi. Anzi, se la decisione è all’unisono ben venga. Non siamo rimasti sorpresi sul taglio degli stipendi bianconeri, sapevamo tutto: solitamente interveniamo come AIC solo quando ci sono dei problemi tra le parti“.

> CLICCA QUI SE VUOI SAPERE TUTTO SUL NAPOLI, NON ESITARE! > CORONAVIRUS, IL MINISTRO SPERANZA CHIARISSIMO: ANCORA RESTRIZIONI

The post Tommasi: “Prendiamo atto che la stagione possa terminare così” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento