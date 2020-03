Tommasi “Speriamo di poter giocare a fine maggio”

“La Formula 1 ha già messo in forse i gran premi di maggio, da noi invece stiamo ancora parlando di giocare il 5 aprile. È chiaramente impossibile: l’auspicio è quello di poter tornare in campo forse a fine maggio, magari a giugno. Ci riusciremo se tutto va bene e se facciamo il nostro dovere e restiamo a casa”. Queste le parole del presidente dell’Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi sulla situazione nel mondo del calcio per l’emergenza coronavirus. “Abbiamo denunciato il comportamento di alcuni club, per tanti motivi fuori luogo, perché vogliono far allenare i calciatori anche in questi giorni – ha sottolineato Tommasi,

