Tommaso Paradiso annuncia nuove date per l’estate. E il 25 aprile sarà a Bologna

ROMA – Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone ‘I Romantici’, Paradiso porta i testi del nuovo album “Casa Paradiso” in concerto e li mescola ‘vecchi’ grandi successi per una scaletta che unisce presente e passato, con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra.

Il tour estivo farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa presso il Parco Ragazzi del ‘99, il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania per il Sotto il Vulcano Fest, il 21 luglio all’Arena Del Levante di Bari per l’Oversound Music Festival, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.Tra poco più di due settimane prende il via il tour nei Palasport: dopo la data zero del 15 aprile al Palabigot di Gorizia, Tommaso Paradiso sarà il 18 e 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli.

Sul palco con Tommaso, Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori. I tour di Tommaso Paradiso sono prodotti da Live Nation. I biglietti per le date nei Palasport sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.Sullo stesso sito, dalle ore 14 di domani martedì 31 marzo, aprono le vendite per il tour estivo.

Radio Deejay è la radio partner del tour nei Palasport.

Tour Palasport 2026

15 aprile 2026 – Gorizia – Palabigot18 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT19 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport22 aprile 2026 – Milano – Unipol Forum23 aprile 2026 – Torino – Inalpi Arena25 aprile 2026 – Bologna – Unipol Arena26 aprile 2026 – Padova – Kioene Arena28 aprile 2026 – Firenze – Mandela Forum30 aprile 2026 – Napoli – Palapartenope

Tour estivo 2026

14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park, Parco Ragazzi del ’9916 luglio 2026 – Pescara – Stadio del Mare18 luglio 2026 – Catania – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest)21 luglio 2026 – Bari – Arena Del Levante, Padiglione 71, Oversound Music Festival23 luglio 2026 – Salerno – SalernoSounds25 luglio 2026 – Alghero – Alguer Summer Festival

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