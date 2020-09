Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip 2020: chi è, età, e l’ingresso nella Casa | Video Mediaset

Guardiamo la video storia dell’ influencer più tagliente del panorama italiano. Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato anche a Pechino Express. E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista anche dell’ultimo Riccanza Deluxe. Dal 14 settembre è concorrente della casa del Grande Fratello VIP 2020. Classe 1995, Tommaso Zorzi ha 25 anni e in una recente intervista a Chi, ha dichiarato:”Preparatevi al Tommy Show. Se mi nominate sarò il vostro peggior incubo. Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”. Ecco il Video Mediaset del suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

