Tommaso Zorzi contro la Contessa Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Durante la quattordicesima puntata si prende in esame anche lo scontro tra Tommaso Zorzi e la Contessa Patrizia De Blanck. La nobildonna, pare ormai insofferente ad ogni cosa e non perde occasione per sbroccare o criticare i componenti della stanza Blu, di cui fa parte anche il giovane influencer. Durante l’arrivo dell’aereo per la stanza blu da parte dei fans, infatti la contessa ha commentato dicendo che “non è carino gioire” per un aereo. Pe rutta risposta, Zorzi ribadisce in confessionale che le cose, che “non sono carine sono altre” tipo avergli detto “sparati, così ti levi dai coglioni”. Ecco il Video Mediaset.

