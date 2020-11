Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip: vera amicizia o strategia? | Video Mediaset

Il giovane Influencer Tommaso Zorzi e il cronista Francesco Oppini in questo percorso al Grande Fratello Vip si sono trovati subito in sintonia, ma poi qualcosa si è spezzato e si sono allontanati. Il dubbio è: Oppini si avvicina a Tommaso, perchè fuori dalla casa è amato e quindi ai fini del gioco risulta il più forte? Un dubbio che non ha solo Zorzi, ma anche il pubblico. Tuttavia, recentemente i due si sono ritrovati, Francesco infatti si è aperto con Tommaso riguardo il suo rapporto conflittuale con la madre, la nota showgirl Alba Parietti. Ecco Il Video Mediaset.

