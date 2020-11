Tommaso Zorzi vs Francesco Oppini e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Nel dopo puntata i vip dopo aver ricevuto la notizia della Busta Rossa, ovvero che il programma si allunga di altri due mesi, finendo l’ otto febbraio, non tutti l’hanno presa bene. Anzi! Il primo ad avere dei dubbi è Francesco Oppini che disperato e in lacrime crede di non riuscire a stare nella Casa più spiata d’Italia altri due mesi. Zorzi non accetta che Oppini possa mollarlo così a cuor leggero. Il punto di vista dell’influencer è che tutti hanno lì dentro la loro comfort zone, e lui che conta molto sull’amicizia di Francesco, il suo porto sicuro, invece il cronista vuole abbandonare il gioco. Zorzi allora pensa che questa amicizia è solo frutto di un interesse di gioco e non reale. Sebbene, Stefania tenta di far capire a Tommaso il punto di vista di Francesco prendendo le sue difese, l’influencer non ci sta e critica entrambi. Zorzi conclude dicendo che lui è e rimarrà sempre un battitore libero ma se qualcuno si professa suo amico lo deve essere fino in fondo. Ecco Il Video Mediaset.

