Tommaso Zorzi Vs il suo ex al Grande Fratello Vip 2020: “Caro Marco posso decidere di non volerti più” | Video Mediaset

Tommaso Zorzi ha accusato il suo ex fidanzato, Iconize, di avere delle manie di protagonismo. Quest’ultimo, Marco Ferrero, ha risposto a Tommaso Zorzi riguardo le accuse nei suoi confronti. Ma la replica di Zorzi non si fa attendere: “Caro Marco, io ho taciuto molte volte, non sono stato il primo a scoccare la freccia, tu mi mandi molti messaggi per parlare, ma io non ne ho voglia perchè so che tu parli male di me, non mi importa ma smetti di passare per il cucciolo indifeso perchè non lo sei” e mostrandosi fermo e deciso sulle sue idee agginge: “Ti conosco bene ed ero certa che avresti parlato di me, ma io posso scegliere di non volerti più avere”. Ecco Il video Mediaset.

