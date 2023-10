Tonali e Zaniolo, caso scommesse agita la stampa inglese

(Adnkronos) – Il caso scommesse che coinvolge Sandro Tonali e Niclò Zaniolo finisce sulla stampa inglese. “Bet Shock” è il titolo del tabloid scandalistico inglese The Sun sul coinvolgimento di due giocatori italiani del Newcastle e dell’Aston Villa che militano in Premier League. Il giornale spiega che la coppia di calciatori potrebbe essere colpita da lunghe squalifiche in base alle regole della federcalcio italiana, sottolineando che “le normative italiane sono molto più severe di quelle sotto la giurisdizione della Fa (Federcalcio inglese) con una potenziale squalifica fino a tre anni se viene accertata la colpevolezza”.

“Tonali e Zaniolo, stelle della Premier League interrogate dalla polizia nell’indagine sulle scommesse”, scrive invece il Mirror spiegando di aver contattato Newcastle e Aston Villa per un commento su questa storia. Mentre il Daily Mail scrive che “Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo lasciano il ritiro dell’Italia dopo essere stati interrogati dalla polizia per un caso scommesse”. Invece The Guardian si limita alla cronaca spiegando che “Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo lasciano il ritiro dell’Italia tra le indagini”.