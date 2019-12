Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla anche del mercato in entrata del Napoli, in particolare di Sandro Tonali, che potrebbe essere il famoso rinforzo in regia che serve alla squadra azzurra.

QUESTO QUANTO SCRITTO

“Tra Cellino e De Laurentiis c’è un grande feeling e sono diversi i calciatori che il Napoli ha nel mirino. Uno è Tonali che però il Brescia già valuta 45 milioni di euro. Difficile che il Napoli prenda parte ad aste e in ogni caso difficile che l’operazione si faccia a gennaio”.

The post Tonali-Napoli, si può fare! Il feeling che c’è tra De Laurentiis e Cellino può aiutare appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento