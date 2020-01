Tonelli può partire: Sampdoria e Cagliari su di lui. Le possibilità

“La Sampdoria al lavoro per Tonelli del Napoli, ma deve prenderlo a titolo definitivo. Sarebbe un ritorno”.

Tonelli può tornare alla Sampdoria. E’ quanto dice Giovanni Scotto di Tv Luna. Il giocatore del Napoli non vede il campo da dalla scorsa stagione: è totalmente fuori dai programmi della società. Non solo la Sampdoria: Gianluca Di Marzio ha evidenziato come sul giocatore sia forte anche il Cagliari di Giulini.

Tonelli alla Sampdoria: si lavora. Occhio al Cagliari

L’ex difensore centrale azzurro è reduce da 19 presenze e 1 gol con la maglia della Sampdoria, prima di ritornare al Napoli al termine del prestito. In azzurro non ha fatto registrare nessuna presenza e l’avventura a Cagliari significherebbe una possibilità di rilancio importante per lui. Prima del mercato di giugno in vista del quale Giulini ha fatto un punto, gli occhi sono sulla sessione invernale. E Tonelli sarebbe un elemento di esperienza che andrebbe ad aggiungersi alla difesa rossoblù.

