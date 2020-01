Tonelli saluta Napoli: “Vi porterò sempre nel cuore, grazie a tutti”

Lorenzo Tonelli è in procinto di passare dal Napoli alla Sampdoria. Il difensore ha salutato i compagni di squadra e i tifosi attraverso i social.

Il saluto di Tonelli

“Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo! Porterò sempre Napoli nel cuore”.

