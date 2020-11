Tonfo Milan in Europa League, a San Siro passa il Lille

MILANO (ITALPRESS) – Prima caduta in Europa League del Milan, sconfitto pesantemente dal Lille a San Siro nella 3^ giornata del girone H. Il 3-0 dei francesi porta la firma del trequartista Yazici, protagonista di una notte da sogno con una tripletta, aperta su calcio di rigore e conclusa da un uno-due micidiale a inizio ripresa. Una debacle che interrompe la striscia di imbattibilità di 24 partite ma non inficia la corsa per la qualificazione. Al giro di boa, infatti, i rossoneri sono a 6 punti, a meno uno dalla squadra di Galtier che è stata più brava.

Qualche rotazione per Pioli,

