Toni: “Coronavirus? Può essere un anno zero. Ecco le mie idee per Scudetto e stipendi”

Luca Toni, ex centravanti della Nazionale campione del Mondo ai Mondiali di Germania 2006, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com nel corso della quale ha parlato dell’emergenza Coronavirus che da qualche settimana sta mettendo in ginocchio il nostro paese. “Anche noi a Modena, come tutti, siamo chiusi in casa. Non è un momento facile ma abbiamo la fortuna di stare bene e non ci lamentiamo. Se il campionato ricomincerà spero lo si faccia nel modo migliore, non tanto per farlo. È… continua a leggere sul sito di riferimento