toni-kroos-annuncia:-mi-ritiro-a-fine-stagione

Prima la finale di Champions e gli Europei con la Germania

Milano, 21 mag. (askanews) – Toni Kroos si ritira dal calcio a fine stagione, ma prima vuole togliersi ancora qualche soddisfazione: possibilmente la Champions League con il Real Madrid e gli Europei con la Germania. Il campione tedesco ha annunciato sui social che smetterà subito dopo la competizione europea. Lo ha fatto con un lungo messaggio rivolto ai tifosi del Real Madrid, confermando come aveva promesso che la maglia dei Blancos sarebbe stata per lui l’ultima da indossare.”Sono felice e orgoglioso, di aver trovato il momento giusto per la mia decisione e di aver potuto sceglierlo da solo. La mia ambizione è sempre stata quella di finire la mia carriera al massimo del mio livello di prestazioni”, ha scritto.Kroos si ritira dunque a 34 anni mentre resta ancora un perno assoluto del centrocampo di Ancelotti e della nazionale allenata da Nagelsmann. 34 come i titoli di squadra vinti da Kroos, tra cui spiccano senza dubbio le 5 Champions League portate a casa. Ma all’appello manca ancora l’appuntamento del 1 giugno a Wembley per la finale contro il Borussia Dortmund.