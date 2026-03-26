giovedì, 26 Marzo , 26

Ciclone in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: cosa fare

(Adnkronos) - Colpo di coda dell'inverno sull'Italia oggi...

Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Tari, qual è la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

(Adnkronos) - La Tari è la tassa sui...

Farmaci anti obesità per prevenire cancro correlato, verso maxi studio su 5mila persone

(Adnkronos) - Testare la potenziale efficacia della nuova...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari
tonnellate-di-stupefacenti-vendute-online,-operazione-suburra-nelle-marche:-12-misure-cautelari
Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – La Polizia dalle prime ore di oggi sta eseguendo 12 misure cautelari (8 in carcere e 4 ai domiciliari) e 10 perquisizioni nei confronti di un’associazione criminale armata che ha introdotto nel territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti online, come nei negozi e-commerce.  

L’operazione chiamata ‘Suburra’ ha permesso di scoprire come, attraverso un canale di messaggistica istantanea chiamato ‘La sacra famiglia’, i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come garanzia, acquistavano droga (hashish e cocaina) all’ingrosso, con possibilità di scegliere tra i menù di stupefacente e ricevere la consegna a domicilio, con una parola d’ordine segreta, tramite corrieri express, che guadagnavano fino a 5mila euro al mese. L’organizzazione garantiva la possibilità di lasciare una recensione per attestare la qualità della droga e la puntualità del servizio di consegna. Alla prima consegna, per testare l’affidabilità del cliente, i corrieri andavano armati di pistola. 

L’associazione criminale garantiva assistenza legale ed economica agli associati detenuti considerati fedeli, ma organizzava pestaggi all’interno degli istituti penitenziari contro quelli ritenuti infedeli. Il capo del gruppo, chiamato ‘Padre’ dagli associati, aveva costretto un uomo a lanciarsi da un’auto in corsa in autostrada dopo uno scambio di droga finito male in Puglia, o provato a uccidere i cani di un nuovo associato divenuto traditore.  

Previous article
Blanco annuncia il nuovo singolo “Ricordi” con Elisa
Next article
LIVE | Guerra in Medio Oriente, giorno 27. L’Iran rafforza le difese sull’isola di Kharg e pensa ai dazi su Hormuz. Trump: “Fine del conflitto entro un mese”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ciclone in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: cosa fare

(Adnkronos) - Colpo di coda dell'inverno sull'Italia oggi giovedì 26 marzo. E' in arrivo un ciclone che porterà oltre a un brusco calo delle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe - in diretta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tari, qual è la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

(Adnkronos) - La Tari è la tassa sui rifiuti destinata a finanziare il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Si tratta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Farmaci anti obesità per prevenire cancro correlato, verso maxi studio su 5mila persone

(Adnkronos) - Testare la potenziale efficacia della nuova generazione di farmaci per la perdita di peso come semaglutide e tirzepatide nella prevenzione del cancro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.