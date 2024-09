Tony Effe e Fedez, dal dissing alle passerelle: ‘divisi’ su tutto

(Adnkronos) – Uno da Versace, l’altro da Diesel. Il dissing del momento tra Fedez e Tony Effe si combatte anche a colpi di fashion show. Ovviamente dove sta uno non va l’altro. Fedez ha giocato in casa invitato alla sfilata di Versace dall’amica Donatella. Con lui al Castello Sforzesco di Milano anche il cane Silvio in look matchy.

Tony Effe, invece, dopo aver partecipato alla sfilata di Gucci, è stato avvistato oggi in total look denim nella prima fila di Diesel e poi, subito dopo, ha seguito la passerella di The Attico in viale Umbria.