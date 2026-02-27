tonypitony-l’unico-headliner-italiano-agli-i-days-2026

Sanremo, 27 feb. (askanews) – È lui, Tonypitony, l’unico artista italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. L’appuntamento con il suo “CONCERTONY” è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro e i biglietti per questo appuntamento sono già disponibili su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

Tonypitony, che si è appena esibito con ditonellapiaga nella serata delle cover a Sanremo, si aggiunge alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti della concert series più famosa d’Italia. L’artista da record ha registrato 63 milioni di streaming complessivi nell’ultimo anno e 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Con il singolo DONNE RICCHE (Acoustic Version) è stabile nella top 5 della Top 50 Italia di Spotify da oltre due mesi, raggiungendo anche la TOP 10 della classifica singoli FIMI/NIQ. L’album fisico TONYPITONY è entrato in Top 10 FIMI nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 e il brano CULO ha raggiunto #1 della Top Viral di Spotify a settembre 2025.

Artista siciliano che fonde la sensibilità visionaria degli anni ’60 con la musica elettronica, il linguaggio teatrale e un’estetica irriverente e provocatoria, TonyPitony ha portato la sua performance unica anche sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo, duettando con Ditonellapiaga nella serata delle cover con il brano The Lady Is a Tramp. Inoltre l’artista ha firmato la sigla ufficiale di Fantasanremo con il brano Scapezzolate, confermando ancora una volta la sua capacità di unire musica, teatro e innovazione visiva. Il successo continua anche dal vivo: il tour TELETONY ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e il primo Fabrique esaurito in appena 8 ore. A conferma del legame sempre più forte con il suo pubblico, TonyPitony porterà il tour nei principali festival estivi con 30 date, che hanno già superato 130.000 biglietti venduti, a partire dal 29 maggio.

Dopo gli annunci di Florence + The Machine, SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE, ACID BATH, FOO FIGHTERS, IDLES e FAT DOG, DAVID GUETTA, MAROON 5 e A$AP ROCKY, l’arrivo di TONYPITONY, arricchisce un cast che ha già superato la definizione di memorabile confermando da una parte il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali e dall’altra la capacità di guardare verso il futuro puntando sempre sulle novità più interessanti del mercato.

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.