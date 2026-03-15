Milano, 15 mar. (askanews) – TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo: oltre 30 date e 130mila bigliettony già venduti nei principali festival italiani, numeri che confermano il suo status di fenomeno musicale più imprevedibile e irresistibile del momento.

Dopo la vittoria della serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il pubblico in duetto con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is A Tramp, TonyPitony mette a segno un altro traguardo: il disco d’oro FIMI/GfK per il singolo DONNE RICCHE, rimasto stabile nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify per oltre due mesi. E i numerony non finiscono qui: 95 miliony di streaming nell’ultimo anno, oltre 2 miliony di ascolti mensili su Spotify e, durante la sola settimana sanremese, più di 150mila nuovi follower su Instagram.

A conferma del suo momento d’oro, TonyPitony sarà l’unico artista italiano headliner agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, uno dei festival più importanti d’Europa. L’appuntamento con il suo CONCERTONY è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, per una serata che promette un grande show. I bigliettony sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il successo live prosegue anche con il tour TELETONY, che ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, oltre 20.000 bigliettony venduti e un Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore. Il 25 marzo partirà la tournée europea, dopo il grande entusiasmo registrato nelle tappe italiane, tutte completamente sold out.

Artista siciliano dalla visione unica, TonyPitony mescola immaginario anni ’60, elettronica, teatro e provocazione, costruendo uno spettacolo che è insieme concerto, performance e piccolo universony pitoniano. Il suo ultimo album è entrato nella Top 10 FIMI degli album fisici nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026, mentre il brano CULO ha raggiunto la #1 della Top Viral di Spotify a settembre 2025.

Dopo la vittoria della serata delle cover a Sanremo insieme a Ditonellapiaga e la sigla ufficiale del Fantasanremo con il brano Scapezzolate, TonyPitony continua a dimostrare che il suo progetto è uno spettacolo dove musica, ironia e teatralità diventano un vero e proprio show capace di conquistare pubblico.

CALENDARIO TOUR EUROPEO 25 marzo 2026 – London @ Oslo Hackney // SOLD OUT 26 marzo 2026 – Paris @ La Bellevilloise // SOLD OUT 28 marzo 2026 – Bruxelles @ Pilar // SOLD OUT 29 marzo 2026 ore 18 – Amsterdam @ Cinetol // SOLD OUT 29 marzo 2026 ore 21 – Amsterdam @ Cinetol // SOLD OUT 1 aprile 2026 – Barcelona @ La Nau Locales De Ensayo // SOLD OUT

CALENDARIO TOUR ESTIVO 29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival // SOLD OUT 31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless 5 giugno 2026 – Cortona @ Stadio Comunale Santo Tiezzi 6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival 11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT 18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival 19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini 20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT 22 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT 23 giugno 2026 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival 25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca // SOLD OUT 30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena 1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT 2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT 3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival // SOLD OUT 5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound 10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena 11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante 15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park // SOLD OUT 16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT 17 luglio 2026 – Collegno @ Flower Festival // SOLD OUT 20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari 21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival 23 luglio 2026 – Genova @ Balena // SOLD OUT 24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights 25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival 30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini// SOLD OUT 31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata 1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT 3 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano 7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay 8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia 9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15° 11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar 12 agosto 2026 – Messina @ Mish Mash 13 agosto 2026 – Catania @ Villa Bellini // NUOVA DATA 27 agosto 2026 – Romano D’Ezzellino (VI) @ Ama Music Festival // NUOVA DATA 29 agosto 2026 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica // NUOVA DATA DATA EVENTO CONCERTONY 4 settembre 2026 – Milano @ Ippodromo Snai San Siro // NUOVA DATA