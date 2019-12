Top 11 debuttanti in Champions League: Meret unico italiano, c’è Lautaro

Top 11 debuttanti in Champions League | La UEFA ha pubblicato sui propri canali social la miglior formazione dei giovani calciatori che quest’anno ha vissuto la prima stagione nella massima competizione europea. Un 4-3-3 di tutto rispetto: Alex Meret è l’unico calciatore di nazionalità italiana. L’argentino dell’Inter Lautaro Martinez è il solo altro giocatore proveniente dalla Serie A ed inserito nella prestigiosa Top 11.

Ecco la Top 11 completa:

Meret (Napoli); Hakimi (BVB), Pavard (Bayern Monaco), Upamecano (Lipsia), Renan Lodi (Atletico Madrid); Berge (Genk), Havertz (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dinamo Zagabria); Rodrygo (Real Madrid), Haaland (Salisburgo), Lautaro Martinez (Inter).

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B6tAZP3nmyO/”]

Sander Berge ed Erling Haaland sono stati avversari del Napoli nel girone di Champions League. In particolare, l’attaccante che ha vestito la maglia del Salisburgo è divenuto nelle ultime ore ufficialmente un nuovo calciatore del Borussia Dortmund.

La Champions League riprenderà con gli ottavi di finale martedì 18 febbraio con Atletico Madrid-Liverpool. Il Napoli, invece, tornerà in campo la settimana successiva: appuntamento martedì 25 febbraio alle ore 21 allo stadio San Paolo per la sfida da sogno contro il Barcellona di Leo Messi. Per quella sfida, tra le fila azzurre dovrebbe già militare Stanislav Lobotka: gioiello del Celta Vigo in procinto di firmare un contratto quinquennale con la società partenopea.

