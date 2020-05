Tor Vergata pensa al nuovo anno accademico e si prepara alla Fase 3

Test d’ingresso a distanza gratuiti e orientamento sui canali social: l’Università ‘Tor Vergata’ di Roma si prepara al prossimo anno accademico pensando alla “fase 3”.

L’Ateneo ha predisposto per l’anno accademico 2020/2021 una nuova procedura di immatricolazione ai corsi di laurea triennali, di laurea magistrale e a ciclo unico, ad accesso libero e programmato a livello locale. La procedura sarà completamente telematica, i test potranno essere sostenuti da casa in qualsiasi momento attraverso l’iscrizione sulla piattaforma di Ateneo “Delphi” e saranno gratuiti.

Le modalità operative e le scadenze per le immatricolazioni ai corsi di studio per l’anno accademico 2020-2021 saranno pubblicate appena disponibili,

