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Torino, alle Fonderie Limone le amazzoni libere di Silvia Gribaudi
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Torino, alle Fonderie Limone le amazzoni libere di Silvia Gribaudi

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Produzione del Teatro Stabile nel programma di Torinodanza Extra

Torino, 3 mag. (askanews) – Silvia Gribaudi è un’artista che da sempre lavora sull’esplorazione dell’impatto sociale dei corpi: le sue coreografie e le sue performance toccano corde profonde e generano intensità. Come artista residente al Teatro Stabile di Torino e nel programma di Torinodanza Extra, dal 5 maggio presenta un nuovo lavoro: “Amazzoni”.”Quest’anno – ha spiegato la coreografa ad askanews – con le amazzoni abbiamo voluto creare un risveglio a partire dai corpi, quindi risvegliare i nostri corpi attraverso delle dee che ci arrivano quasi da un altro mondo. Queste donne, queste performer in scena, sono cinque danzatrici che ci portano a tornare ad appropriarci di un respiro dei corpi, quindi è un modo diverso di stare insieme, mentre con ‘Suspended Chorus’ era attraverso una relazione diretta, in questo caso con ‘Amazzoni’ ognuna ha una propria idea di che cosa vuol dire essere amazzone”.Nello spettacolo le cinque interpreti – Marta Olivieri, Martina La Ragione, Sara Sguotti, Susannah Iheme e Vittoria Caneva – ribaltano gli stereotipi di genere e incarnano ideali di libertà e di lotta contro le forme di oppressione politica e sociale.”Ci piaceva, con questo spettacolo, pensare a un’umanità fatta di donne – ha aggiunto Silvia Gribaudi – dove la donna non è solo di genere, ma è proprio che include qualsiasi genere ma include qualsiasi genere e quindi e mettere al centro che cosa vuol dire, una forma di una pratica della danza che risveglia un allenamento a stare nei corpi al disarmo e quindi una battaglia che sta nel creare una comunità anche in questo caso, un luogo, il teatro, un luogo sicuro dove stare insieme e guardarci negli occhi e percepire attraverso le musiche meravigliose di Matteo Franceschini, i costumi di Ettore Lombardi e le meravigliose danzatrici, insieme e riscoprire proprio una possibilità di guardarci negli occhi e di riscoprire la nostra umanità prima di tutto”.Lo spettacolo va in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 5 al 7 maggio.

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