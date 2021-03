Torino, bambino di sei anni si perde. A salvarlo è una tredicenne

TORINO – Un bambino di sei anni smarritosi in bici al Parco del Valentino è stato recuperato sabato mattina da una ragazzina tredicenne che lo ha riconsegnato agli agenti allertati dal padre. Il fatto è successo poco prima delle 13. La ragazzina ha atteso gli agenti del Commissariato Barriera Nizza all’altezza del ponte Vittorio in direzione di corso Moncalieri raccontando che poco prima aveva notato il piccolo vagare da solo sul ponte e lo aveva fermato per capire con chi fosse, visto che si muoveva senza meta. Il piccolo, in buone condizioni di salute, è stato poi affidato alla cura dei genitori.

