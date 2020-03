Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “Un giorno da pecora“, trasmissione di Rai Radio 1, in merito all’assegnazione del titolo di Serie A e a una possibile ripresa del campionato nelle prossime settimane. Di seguito l’opinione del patron granata.

Cairo: “Non va assegnato il titolo di Serie A”

“A Wuhan ci hanno messo mesi per debellare il contagio. Noi ne usciremo verso la maggio, gli allenamenti delle squadre comincerebbero a fine maggio per poi cominciare il campionato a fine giugno e terminarlo ad agosto. E infine ripartire col campionato successivo a novembre. Più semplicemente reputo concluso questo campionato: non si dovrebbe assegnare nessun titolo. E inoltre lo stesso Presidente Agnelli non sostiene di assegnarlo”.

NAPOLI IN CHAMPIONS? IN CASO DI ANNULLAMENTO…

Regolamento alla mano, potrebbe prendere corpo anche l’annullamento dell’intera stagione. In mancanza di un accordo tra le venti società di Serie A. In quel caso lo scudetto non verrebbe assegnato e i pass per le competizioni internazionali sarebbero assegnati in base alla classifica della stagione 2018-2019. (clicca qui per leggere tutto)

The post Torino, Cairo: “Campionato terminato. Non andrebbe assegnato il titolo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento