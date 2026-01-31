sabato, 31 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 31 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Scontri corteo Askatasuna, in un video agente accerchiato e preso a calci e pugni

(Adnkronos) - Un video choc in cui si...

Report, nelle chat Ranucci-Boccia il “giro gay”

(Adnkronos) - E' polemica sullo scambio di whatsapp...

Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonisti

(Adnkronos) - Aggressione ad una troupe della Rai...
torino,-chi-e-l’agente-aggredito-nel-corteo-per-askatasuna
Torino, chi è l’agente aggredito nel corteo per Askatasuna

Torino, chi è l’agente aggredito nel corteo per Askatasuna

DALL'ITALIA E DAL MONDOTorino, chi è l'agente aggredito nel corteo per Askatasuna
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni ed è un agente del reparto Mobile di Padova. E’ il poliziotto che a Torino, nella guerriglia scatenata da partecipanti al corteo per Askatasuna, è stato aggredito brutalmente da decine di persone con il volto coperto. Calista, sposato e padre di un figlio, è stato preso a calci e colpito a martellate da un gruppo di individui. L’agente, ormai privo del casco, è riuscito a sottrarsi al linciaggio ed è stato soccorso da un collega. 

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani hanno sentito al telefono il poliziotto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il ministro Piantedosi, per chiedergli di trasmettere la sua solidarietà all’agente aggredito e a tutti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno subito violenze. Lo si apprende dal Quirinale. 

“Il collega ha avuto ferito alle costole e al polpaccio, è stato preso a martellate. C’era anche una chiave inglese che” nell’aggressione “è caduta da qualche parte. Sono stati dei terroristi che stanno cercando il morto”, ha detto Pasquale Griesi, segretario Fsp Polizia di Stato, intervenendo a 4 di sera su Rete4. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.