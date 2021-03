Torino, cinque euro di sconto a chi va a vaccinarsi in taxi

TORINO – Sconti per chi va a vaccinarsi in taxi a Torino grazie a una convenzione siglata tra l’Unità di crisi di Regione Piemonte e la società cooperativa Taxi Torino. Si tratta di 5 euro di sconto sulla corsa del taxi, che diventano 10 se si usa il taxi anche per tornare a casa. Per ottenere l’agevolazione sarà necessario comunicare al centralino della cooperativa che si vuole usufruire della “Convenzione vaccino”.

Lo scopo “è consentire alle persone che intendono vaccinarsi, specie chi ha più di 70 anni o rientra nelle fasce vulnerabili o con gravi disabilità, di raggiungere in sicurezza i centri preposti”, spiega il coordinatore Emergenza Covid-19 dell’Unità di Crisi, Gianfranco Zulian.

Questo consentirà anche di affollare meno i mezzi pubblici, che sono “sicuramente più a rischio contagio”. Soddisfazione anche da Alberto Aimone Cat, presidente della Cooperativa taxi Torino: “Questa iniziativa rappresenta al meglio il nostro spirito mutualistico. Da una parte offrire un servizio alla comunità, dall’altro sostenere i nostri soci, gravemente colpiti dalla situazione”.

