venerdì, 21 Novembre , 25

Torino Film Festival al via, è subito parata di star sul red carpet

Spike Lee, Antonio Banderas, Jacqueline Bisset

Torino, 21 nov (askanews) – Con il primo red carpet al Teatro Regio, al via ufficialmente la 43esima edizione del Torino Film Festival.Sul red carpet tra gli altri hanno sfilato il direttore artistico Giulio Base, la conduttrice della serata d’apertura e chiusura Laura Chiatti e alcune delle star a cui in questa edizione è stato attribuito il premio Stella della Mole, da Antonio Banderas a Sergio Castellitto, da Spike Lee a Claude Lelouch, da Jacqueline Bisset a Daniel Bruhl e Aleksandr Sokurov.Al TFF, sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema, sono tanti i nomi attesi in città nei prossimi giorni: arriveranno tra gli altri Vanessa Redgrave, Juliette Binoche, Terry Gilliam, James Franco. In programma ci sono 120 titoli tra cui diverse anteprime mondiali.

