Torino Film Festival, Banderas: grande ammirazione per cinema italiano

Italiani e spagnoli? Stesso modo di intendere la vita

Torino, 21 nov. (askanews) – Antonio Banderas elogia, in italiano, l’Italia e il suo cinema dal red carpet del Torino Film Festival. L’attore viene premiato con la Stella della Mole in questa 43esima edizione.”È un piacere stare in Italia, un paese di cinema, l’ammirazione per quello che l’Italia ha portato al cinema internazionale è grandissima, le stelle, gli attori, i registi, la cinematografia in generale, è un piacere per me”, ha detto ricordando la sua prima volta in Italia, al Festival di Venezia nel 1985.”La cultura mediterranea abbiamo in comune – ha sottolineato – un modo di intendere la vita. Semplice e complicata allo stesso tempo”.

