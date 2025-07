torino-film-festival,-la-43esima-edizione-omaggia-paul-newman

Roma, 29 lug. (askanews) – Il Torino Film Festival omaggia Paul Newman nel centenario della nascita. La retrospettiva e il manifesto della 43esima edizione – che si terrà dal 21 al 29 novembre 2025 – saranno dedicati all’attore tra i più amati della storia del cinema.

Newman verrà celebrato con una selezione di 24 film che ripercorrono l’arco di una carriera straordinaria: dal debutto negli anni ’50 ai grandi successi internazionali, fino alle prove più mature e intense. Con il suo carisma magnetico, la recitazione intensa e uno sguardo capace di raccontare più di mille parole, ha dato vita a personaggi indimenticabili, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico di tutto il mondo.

La foto del manifesto è stata scattata nel 1981 durante le riprese del film “Diritto di cronaca” (Absence of Malice), diretto da Sydney Pollack.

Giulio Base, direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: “In solida continuità col nuovo percorso tracciato dal TFF, dopo il centenario di Marlon Brando celebrato nella scorsa edizione è venuto naturale volgere lo sguardo a Paul Newman, di cui ricorre a sua volta il centenario. Uno più bravo dell’altro, uno più bello dell’altro, amici e rivali: un passaggio di testimone quasi obbligato fra due giganti che hanno scolpito l’immaginario collettivo e condiviso l’impegno nelle grandi battaglie per i diritti umani e contro le discriminazioni razziali. Ora la scena è tutta per Paul Newman, per la sua recitazione magnetica e per quei suoi occhi limpidi e inquieti e che sono ancora capaci di parlarci, proprio come fanno dal manifesto scelto”.

