Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato il pareggio dei granata contro il Napoli in campionato.

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI GATTUSO A SKY SPORT

Torino, Giampaolo in conferenza

“Senza i minuti di recupero avremmo avuto diversi punti in più in classifica. Quello che è successo va messo alle spalle, anche perché creerebbero degli alibi. La squadra deve navigare in questo mare tempestoso e deve saperci stare. Mi conforta la prestazione, ma abbiamo sbagliato poco fin qui se non nei dettagli che ci penalizzano. La squadra ha sempre fatto le partite. Abbiamo curato ogni centimetro del campo, eravamo reattivi, con buona reazione. Ci siamo presi quello che ci hanno concesso e abbiamo attaccato la partita con orgoglio e rispetto. Siamo penalizzati e occupiamo una classifica che non rispecchia il nostro valore”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Torino, Giampaolo in conferenza: “Mi conforta la prestazione, la classifica non rispecchia il nostro valore” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento