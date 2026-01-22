giovedì, 22 Gennaio , 26

Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisore

(Adnkronos) - "L’avvento di tecnologie digitali avanzate e...

Scorza: “Passo indietro nasce da senso dello Stato e istituzioni”

(Adnkronos) - "Quella che sto vivendo è una...

Ucraina, Witkoff oggi da Putin: “Resta solo un punto da risolvere”

(Adnkronos) - I negoziati volti a porre fine...

Australian Open, Alcaraz e Paolini protagonisti: il programma della sesta giornata

(Adnkronos) - Comincia il terzo turno agli Australian...
torino,-giovane-operaio-muore-incastrato-in-un-macchinario-a-brusasco
Torino, giovane operaio muore incastrato in un macchinario a Brusasco

Torino, giovane operaio muore incastrato in un macchinario a Brusasco

DALL'ITALIA E DAL MONDOTorino, giovane operaio muore incastrato in un macchinario a Brusasco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Grave incidente sul lavoro nel torinese. Un giovane di 25anni è deceduto ieri sera a Brusasco, schiacciato da un macchinario utilizzato per caricare e sminuzzare il fieno. A trovarlo quando non c’era più nulla da fare sono stati i compagni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La mamma del giovane è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. 

Secondo una prima ricostruzione, il giovane per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto nella vasca del miscelatore in azione morendo sul colpo.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.