mercoledì, 11 Marzo , 26

Iran, Trump: “Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un’ora”

(Adnkronos) - "Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Non bisognerebbe...

Energia, Marcello Di Caterina (Alis): “Bene apertura Von der Leyen su Ets ma ora sospensione per settore marittimo”

(Adnkronos) - "Accogliamo con interesse le dichiarazioni della...

Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos’è successo

(Adnkronos) - La giornata di Champions oggi, mercoledì...

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì...
HomeAttualitàTorino, il Festival della Felicità arriva anche in carcere
torino,-il-festival-della-felicita-arriva-anche-in-carcere
Torino, il Festival della Felicità arriva anche in carcere
Attualità

Torino, il Festival della Felicità arriva anche in carcere

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Milano, 11 mar. (askanews) – Felicità è una parola impegnativa. A Torino, per cinque giorni, diventa un festival. Dal 13 al 17 marzo torna il Festival della Felicità, terza edizione, con un calendario che attraversa la città e porta spettacolo e incontri dove gli eventi arrivano raramente.

Il festival apre in tre luoghi dove la parola felicità suona quasi stonata: un ospedale pediatrico, il carcere delle Vallette e il quartiere più animato della notte torinese.

Il primo appuntamento è venerdì 13 marzo all’Ospedale Infantile Regina Margherita, con “Sorrisi Magici”, uno spettacolo pensato per i bambini ricoverati nei reparti di oncologia e neuropsichiatria. Sul palco Mattia Bidoli, in arte Flip, prestigiatore e operatore umanitario che da anni porta la magia in ospedali, campi profughi e zone di conflitto, insieme ad altri artisti abituati a lavorare in contesti sanitari delicati, tra cui il clown Spatagnau.

Il festival farà poi tappa lunedì 16 marzo alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno, alle Vallette, con uno spettacolo dedicato ai detenuti.

Tra questi due appuntamenti il festival passerà anche dai quartieri. Domenica 15 marzo sarà a Vanchiglia, zona molto viva della movida torinese ma segnata anche da fragilità sociali. L’idea è riportare per qualche ora piazze e spazi pubblici alle famiglie e ai bambini con uno spettacolo gratuito.

Il momento centrale arriverà martedì 17 marzo all’Inalpi Arena, con lo show “Vite – Storie di Felicità”. L’appuntamento serale è già tutto esaurito, mentre al mattino l’arena ospiterà un incontro dedicato alle scuole di Torino e dell’area metropolitana.

Sul palco saliranno, tra gli altri, il fondatore del festival Walter Rolfo, lo showteller Arturo Brachetti, la voce radiofonica La Pina, il giornalista e storyteller Pablo Trincia e il creator Sebastiano Gravina.

Per Rolfo il festival nasce dalla convinzione che la felicità è una scelta quotidiana, lo sguardo con cui si affronta quello che accade. In una società dove molti bisogni materiali sono soddisfatti ma cresce una nuova forma di insoddisfazione, il rischio è scambiare i desideri per bisogni e restare inappagati da entrambi.

Il festival mette insieme storie, spettacolo e testimonianze per ricordare che la felicità è anche un fatto collettivo, oltre che un sentimento privato.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio di Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana, Politecnico e Università di Torino, con il supporto di Generali Italia.

Previous article
Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni
Next article
Schlein: “Meloni posi la clava, e faccia come Sanchez”

POST RECENTI

Attualità

Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni

Roma, 11 mar. (askanews) – L’aula del Senato la mattina e l’aula della Camera la sera hanno approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese...
Attualità

Golf, Quintetto azzurro al Women’s Australian Open

Roma, 11 mar. (askanews) – Terzo evento dei quattro consecutivi organizzati in Australia dal Ladies European Tour in collaborazione con il WPGA Tour of Australasia....
Attualità

Ciclismo, Tirreno-Adriatico, tappa ad Andresen

Roma, 11 mar. (askanews) – Il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma Cgm Team) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno Adriatico, la...
Attualità

Calcio Italiano: “Bologna-Roma occasione per crescere”

Roma, 11 mar. (askanews) – "Domani affrontiamo una Roma pericolosissima per quello che sta dimostrando". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, presenta la sfida contro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.