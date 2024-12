Torino, incendio in appartamento: muore 25enne, feriti i genitori

(Adnkronos) – Una ragazza di 25 anni è morta questa notte a Torino nell’incendio di un appartamento in un palazzo del centro città. A causare il decesso l’intossicazione da monossido di carbonio. I genitori della ragazza sono stati ricoverati in ospedale. Le loro condizioni, a quando si apprende, non sarebbero gravi.

Intanto, per motivi di sicurezza lo stabile in cui si trovava l’appartamento interessato dalla fiamme è stato evacuato per precauzione. I tre vivevano in un’abitazione al pian terreno del palazzo. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo.