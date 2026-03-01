torino-lazio-2-0,-esordio-vincente-per-d’aversa:-simeone-e-zapata-affondano-sarri

(Adnkronos) – Il Torino batte la Lazio nella 27esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i granata hanno vinto contro i biancocelesti per 2-0 nella sfida dell’Olimpico Grande Torino. A decidere il match le reti, una per tempo, di Giovanni Simeone al 21′ e di Duvan Zapata al 53′.
Con questa vittoria i granata di D’Aversa, all’esordio sulla panchina granata dopo l’esonero di Baroni, si rialzano in classifica raggiungendo il 14esimo posto e arrivando a 30 punti, a +6 sul terzultimo posto. Rimane invece decima a 34 la Lazio, che mercoledì prossimo è attesa dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Sassuolo all’Olimpico mentre il Torino volerà a Napoli.