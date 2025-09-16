martedì, 16 Settembre , 25

Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione

Avrebbe difeso l’Idf durante la lezione al Politecnico di Torino, definendolo “l’esercito più pulito del mondo”, e per questo un professore israeliano è stato sospeso. “Appena venuto a conoscenza dell’inaccettabile esternazione, ho disposto, con effetto immediato, l’interruzione del modulo e la sospensione di ogni attività con il docente, che verrà convocato per un chiarimento su quanto avvenuto”, ha dichiarato il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, a proposito delle dichiarazioni fatte dal docente israeliano Pini Zorea.  

Il professore, proveniente dall’Università di Braude, ha difeso l’Idf nell’ambito della lezione da lui tenuta nell’insegnamento ‘Principles of digital image processing and technologies’ all’interno del corso di dottorato in Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il corso di dottorato è di esclusiva titolarità del Politecnico di Torino, senza alcuna collaborazione con la Braude University, e prevede anche lezioni erogate da ospiti internazionali (guest lecturer): Pini Zorea è quindi un docente in mobilità didattica nell’ambito del programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 

“Il Politecnico, anche attraverso i suoi Organi di Governo – prosegue il rettore – ha da sempre condannato con piena evidenza ogni forma di violenza, ripudiando la guerra ed esprimendo sdegno e riprovazione per il continuo massacro della popolazione civile a Gaza, sollecitando altresì le istituzioni governative e universitarie a impegnarsi fattivamente per raggiungere una situazione di pace. Tale posizione è oggi ancora più forte e risoluta a seguito degli inaccettabili eventi di questi giorni”. 

