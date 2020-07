Torino-Roma 2-3, le pagelle giallorosse: Dzeko clamoroso, Pau Lopez da brividi

Soffre, ma vince e convince. È questa la sintesi della vittoria della Roma 3-2 in casa del Torino che vuol dire Europa League. Ecco le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca Torino FC v AS Roma – Serie A PAU LOPEZ 5 – Serata relativamente tranquilla fino alla papera sul tiro di Singo che rimette in gara i granata MANCINI 5 – Nel primo tempo è l’anello debole della difesa (quando lo puntano sono sempre brividi di paura, per lui e Fonseca). Nella ripresa… pure SMALLING 7 – Tornato… continua a leggere sul sito di riferimento