Torino-Roma 2-3: uno Dzeko mostruoso regala ai giallorossi il quinto posto

La Roma batte 3-2 il Torino in rimonta e vola matematicamente ai gironi di Europa League. Prova sontuosa di Dzeko che realizza il gol del pari, si guadagna un rigore e si vede annullare il clamoroso gol del 4-2 per fuorigioco. Torino FC v AS Roma – Serie A Meglio il Torino con una disattenzione in avvio di Spinazzola che poteva costare cara, al 4′ Mkhitaryan fa tutto bene ma non serve Carles Perez meglio piazzato. Dopo 3′ Spinazzola in campo aperto si divora il vantaggio calciando addosso a… continua a leggere sul sito di riferimento