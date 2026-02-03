torino,-schlein:-“gravissima-la-strumentalizzazione-fatta-da-piantedosi”

ROMA – Quelle di Torino sono “immagini di violenza inaccettabile, tutti abbiamo espresso solidarietà agli agenti di polizia. Ma trovo gravissima la strumentalizzazione fatta dalla destra e oggi dal ministro Piantedosi contro le opposizioni e i giudici per quello che è accaduto. E lo fanno per la campagna referendaria, perché anche oggi il ministro ha voluto dare l’idea che le decine di migliaia di persone che hanno manifestato pacificamente siano tutti delinquenti. Noi la violenza politica la condanniamo sempre, da qualunque parte venga. Mentre non fa così che ha strumentalizzato, colpendo i giudici, la vicenda dei bambini del bosco e non hanno detto una parola sul bambino di 5 anni arrestato nel Minnesota per arrestare la madre”.Così la segretaria del Pd Elly Schlein a ‘diMartedì’ su La7.

“La sicurezza è il più grande fallimento del governo Meloni- sottolinea Schlein- I reati sono aumentati nel 2023, sono aumentati nel 2024. E noi abbiamo fatto una proposta molto semplice Piantedosi è stato indicato dalla Lega, che è al governo da 8 anni. Quando è che si assumeranno una responsabilità se ci sono ancora problemi di sicurezza? La sicurezza va garantita ed è responsabilità anzitutto dello Stato e del ministro degli Interni. E la smettessero di prendersela con i sindaci, perché non è una responsabilità dei sindaci. Vogliono fare qualcosa di serio sulla sicurezza? Noi abbiamo fatto con le altre opposizioni una proposta: riportino in Italia i soldi buttati, 800 milioni nei centri in Albania vuoti dove sono impiegati centinaia di esponenti di polizia. Usiamo quelli per assumere nuove forze dell’ordine, perché sono sotto organico in tutto il paese”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it