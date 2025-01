Torino, spara al vicino: arrestata 84enne ex azzurra di sci per tentato omicidio

(Adnkronos) – E’ l’ex sciatrice olimpica Vera Schenone, la donna di 84 anni che è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La donna di 84 anni questo pomeriggio a Moncalieri a seguito di una lite avrebbe sparato colpi di pistola al vicino di casa 53enne ferendolo all’addome e al braccio. L’arma era regolarmente detenuta dal marito 90enne.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri la lite sarebbe avvenuta per futili motivi. Soccorsa, la vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale a Torino dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. L’anziana è stata, invece, accompagnata nel reparto di psichiatria del medesimo ospedale in attesa di accertamenti sanitari e successiva collocazione agli arresti domiciliari come disposto dal magistrato di turno.

Classe 1940, Schenone, che è nata a Torino, a 15 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo 1956, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante, arrivando rispettivamente 36a, 29a ma non riuscendo a concludere la terza gara. E’ stata la più giovane degli azzurri presenti ai giochi olimpici di Cortina. Ai campionati italiani ha vinto sei titoli, due nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960 e uno nello slalom gigante nel 1956.