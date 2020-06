Torino, spunta l’idea Nainggolan per rimpiazzare l’infortunato Baselli: i dettagli

Con Daniele Baselli che tornerà a disposizione presumibilmente nel 2021 a causa della recente rottura del legamento crociato del ginocchio, in casa Torino la dirigenza è al lavoro sul mercato in cerca di un sostituto all’altezza del centrocampista classe 1992. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport tra i vari profili sondati dalla dirigenza granata ci sarebbe anche quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga dell’Inter, attualmente in prestito al Cagliari, non sa ancora… continua a leggere sul sito di riferimento