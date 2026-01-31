torino,-violenti-scontri-al-corteo-per-askatasuna.-aggredita-troupe-rai

Roma, 31 gen. (askanews) – Violenti scontri a Torino tra manifestanti e polizia durante il corteo per Askatasuna, il centro sociale sgomberato a fine 2025. Diversi gli agenti feriti, particolarmente drammatiche le immagine circolate sui social di un poliziotto accerchiato e picchiato dopo essere caduto a terra ed essere rimasto senza casco.

Aggredita anche la troupe del programma “Far West”. La giornalista Bianca Leonardi e il suo filmmaker sono stati anche minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l’attrezzatura di lavoro. “Un’azione violenta e organizzata, messa in atto con l’unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo” ha stigmatizzato la stessa Rai in una nota.

Immediate le reazioni della politica ad iniziare dalla premier Giorgia Meloni che sui social ha scritto: “Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile”.

“Il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l’impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria – ha aggiunto Meloni – perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende”.

Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi “quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l’autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente anche grazie a coperture politiche ben identificabili”.

Ferma condanna anche dalle opposizioni con la segretaria del Partito democratico che parla di “immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile. La solidarietà mia e di tutto il Partito democratico va agli agenti delle forze dell’ordine e ai giornalisti colpiti e alla città di Torino, che hanno subito un’aggressione delinquenziale da parte di frange violente organizzate”.

Anche per il leader del M5S Giuseppe Conte “le immagini che arrivano da Torino sono inqualificabili. Il Movimento 5 Stelle condanna con la massima fermezza le violenze e le aggressioni perpetrate ai danni delle Forze dell’ordine e della troupe Rai. Atti che nulla hanno a che vedere con il dissenso democratico e che vanno respinti senza nessuna ambiguità”.